6139 هدفاً خلال موسم رجال كرة اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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كشفت إحصاءات رسمية صادرة عن اتحاد كرة اليد عن تسجيل 6139 هدفاً خلال 6 مسابقات شهدها موسم كرة اليد 2022 - 2023 لفرق الرجال.

وتصدر المحترفون بفئة المقيمين تسجيلهم للأهداف حيث تصدر ثنائي فريق دبا الحصن الانغولي ماريو دي جيسوس«210 أهداف» والمحترف المصري إبراهيم حسن «204 أهداف» المركزين الأول والثاني، وعلى مستوى الهدافين المواطنين تصدر القائمة سعود سليمان من نادي الجزيرة بإجمالي 134 هدفاً وحل لاعب شباب الأهلي عيسى البناي وصيفاً بإجمالي 117 هدفاً.

محترفون

وواصل اللاعب المقيم فرض حضوره القوي على القائمة، بعد أن نجح الكرواتي فابيان غروبتش المسجل بصفوف العين بتسجيله 186 هدفاً وحل بالمركز الرابع المحترف المصري محمود نعمان المسجل بصفوف فريق مليحة بتسجيله 172 هدفاً والمركز الخامس ذهب للاعب التونسي أحمد بن سالم المسجل بفئة المقيم بصفوف فريق الوصل.

المواطنون

وجاءت أفضل النتائج على صعيد الهداف المواطن في دوري الموسم الحالي، عبر لاعب الجزيرة سعود سليمان، باحتلاله المركز التاسع في القائمة برصيد 134 هدفاً، والمركز الثاني للاعب شباب الأهلي عيسى البناي 117 هدفاً والمركز الثالث للاعب النصر الشاب راشد سعيد 105 أهداف والمركز الرابع للاعب مليحة أحمد إسماعيل 82 هدفاً ويعادل بنفس الرصيد من الأهداف لاعب نادي الشارقة أحمد هلال.

وشهد كأس صاحب السمو رئيس الدولة 360 هدفاً وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة تسجيل 1171 هدفاً وعرف الدوري العام 3731 هدفاً وفي بطولة كأس الإمارات 794 هدفاً وفي بطولة السوبر الإماراتي 59 هدفاً وفي بطولة السوبر الخليجي 24 هدفاً لفريق الشارقة مقابل 27 هدفاً لفريق النجمة البحريني.

مفارقات

والملفت للنظر بموسم أقوياء اليد والذي شكل استثناء ومفارقة بالموسم بأن فريق دبا الحصن متذيل الترتيب العام بجميع مسابقات الموسم بعكس فريق الشارقة الذي حطم الأرقام القياسية بسيطرته على جميع البطولات، حينما شكل ثنائي الفريق الانغولي ماريو دي والمصري إبراهيم حسن ظاهرة بارزة بالموسم باعتلائهما قمة هدافي الموسم وأن فريقهما احتل المركز الأخير بالدوري العام مكتفياً بانتصارين وتعادل لمرة واحدة والخروج المبكر في معظم البطولات الباقية.

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