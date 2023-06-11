شباب الأهلي والكويت مواجهة خليجية فــي «سلة غرب آسيا» اليوم

المصدر: دبي- ياسر قاسم

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يعود فريق شباب الأهلي لمواصلة مشواره ضمن المرحلة النهائية «فاينال 8» للنسخة الأولى لدوري غرب آسيا «سوبر ليغ»، التي يستضيفها النادي حتى 17 الجاري، يخوض مباراته الثانية في مجموعته أمام الكويت في السابعة إلا ربع من مساء اليوم بصالة سعيد بن مكتوم في الممزر،ويسبقها في الرابعة مساء مباراة أستانا بطل كازاخستان مع نظيره الإيراني «غورغان» لحساب المجموعة نفسها.

ويتطلع شباب الأهلي لتعويض خسارته في المباراة الأولى أمام أستانا 73 - 80 فيما يسعى الكويت لتحقيق فوزه الثاني على التوالي بعد أن تمكن من الفوز على غورغان الإيراني 95 - 85 في ثاني مباريات المجموعة.

أسباب

وأرجع البوسني زوران، المدير الفني لشباب الأهلي خسارة الجولة الأولى أمام أستانا إلى عدة أسباب منها عدم وصول المحترفين الجدد إلى الانسجام المطلوب وقال:

هم معذورون لأنهم انضموا إلى صفوف الفريق قبل 3 أيام فقط من انطلاق البطولة بدلاً من صانع الألعاب براندون الذي تعرض للإصابة والعملاق نيكولاس الذي غادر إلى أمريكا بعد الفوز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة الأمر الذي دفعهم للتعاقد بسرعة مع محترفين بديلين، كما تفوق المنافس الكازاخستاني في الرميات الثلاثية وسجل 45 نقطة من خارج القوس، أي أكثر من نصف «الاسكور» الذي حققه.

وأكد زوران أن الفريق دفع ثمن البداية المتواضعة،في مباراة أستانا وخاصة في النصف الأول من مباراة الفريق أمام أستانا وراء الخسارة وقال: إن قيس عمر، عنصر مهم جداً بالفريق و كان بعيداً عن الفريق نتيجة للإصابة وهو بحاجة لوقت أطول للانسجام مع باقي اللاعبين.

وأكد زوران أن شباب الأهلي كان الأفضل في النصف الثاني من المباراة وتقدم لأول مرة في بداية الشوط الأخير لكن براعة الفريق المنافس من خارج القوس فوتت عليهم فرصة الفوز وتركيزهم ينصب الآن على مباراته مع الكويت الكويتي بطل العرب.

أرقام

الجدير بالذكر أن الفريق الكازاخستاني سجل 15 رمية ثلاثية من أصل 36 محاولة من خارج القوس و15 رمية حرة من أصل 15 بمجموع 60 نقطة من أصل 80،بينما سجل شباب الأهلي 3 رميات ثلاثية من 10 محاولات و10 من 18 رمية حرة.

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