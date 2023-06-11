الشعفار يواصل حملته لمنصب نائب رئيس «الأولمبي الآسيوي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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واصل أسامة الشعفار، نائب رئيس الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة، حملته الانتخابية لكسب المزيد من الدعم استعداداً لخوض انتخابات المجلس الأولمبي الآسيوي على منصب نائب الرئيس. وتجرى الانتخابات خلال اجتماع الجمعية العمومة الـ42 للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة التايلاندية بانكوك 7 يوليو المقبل.

وتعد حظوظ الشعفار للفوز بالمنصب الآسيوي كبيرة في ظل الدعم الذي يجده من العديد من اللجان الأولمبية الآسيوية بحكم علاقاته القوية معها. ويشغل الشعفار منصب نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية بالمجلس الأولمبي الآسيوي منذ 18 عاماً، وهو عضو بلجنة الاتحادات الرياضية الآسيوية ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات الهوائية منذ 2017.

والتقى الشعفار في آخر زياراته للجان الأولمبية الآسيوية مع محمود خسروي وفا، رئيس اللجنة الأولمبية الإيرانية، ود.سيد مناف، الأمين العام للجنة، ورسول أسادي، رئيس الاتحاد الإيراني للدراجات الهوائية، في مقر اللجنة الأولمبية الإيرانية في طهران.

وتناول اللقاء برنامج عمل الاتحاد الآسيوي في الفترة المقبلة وجهوده لتطوير اللعبة، بجانب تعزيز التعاون مع الاتحاد الإيراني، كما استعرض الشعفار برنامجه الانتخابي والمحاور الرئيسية لتطوير الرياضة في آسيا في مختلف الألعاب.

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