«الأبيض الأولمبي» يصل بغداد

المصدر: متابعة ــ علي شدهان

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وصلت إلى العاصمة العراقية، بغداد، بعثة منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم، للمشاركة في منافسات بطولة غرب آسيا الرابعة المقرر لها خلال الفترة من 12 حتى 20 يونيو الجاري بمشاركة منتخبات الإمارات والعراق والأردن، وعُمان واليمن ولبنان، وسوريا وفلسطين وإيران.

ويلعب "الأبيض الأولمبي" في المجموعة الأولى إلى جانب العراق والأردن، وتقام مبارياتها في ملعب المدينة الدولي في العاصمة بغداد، والذي يحتضن أيضا مباريات منتخبات المجموعة الثانية، والتي تضم عُمان واليمن ولبنان، فيما تقام مباريات المجموعة الثالثة في ملعب كربلاء الدولي، وتضم منتخبات سوريا وفلسطين وإيران.

وضمت بعثة "الأبيض الأولمبي" 23 لاعبا، هم: وليد المحرزي وياسر حسن وفهد بدر وعبدالله عباس وأحمد فوزي وأحمد محمود وراكان وليد وزايد سلطان ومحمد عبدالله ونواف سالم وخالد توحيد وحارب عبدالله وسلطان البدواوي وعبدالرحمن عادل وعبدالعزيز البلوشي وعبدالله الحمادي وعبدالله الرئيسي وعيسى خلفان وحمد المقبالي وعلي عبدالعزيز ومايد الطنيجي وعبدالله حمد وعبدالله أحمد.

ويخوض "الأبيض الأولمبي" أولى مبارياته في البطولة بمواجهة نظيره الأردني 14 الجاري، ويلتقي نظيره العراقي 16 الجاري.

وحسب نظام البطولة، فإن أوائل المجموعات الثلاث يتأهلون إلى نصف النهائي، إلى جانب صاحب أفضل مركز ثان من المجموعات الثلاث.

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