العين يتوصل لاتفاق مبدئي مع أنزيلي

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

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أعلن نادي العين، رسمياً، توصله لاتفاق مبدئي مع عمر أنزيلي، لاعب متوسط ميدان نادي مكابي حيفا للانضمام لصفوف الفريق. وينتظر أن يعلن النادي تفاصيل الصفقة، وتقديم اللاعب في غضون الساعات المقبلة. وسبق لأنزيلي اللعب في أندية بيتار القدس وغرناطة، وشارك مع منتخب بلاده تحت 21 سنة.

وحسب إحصائيات عيناوية سيكون أنزيلي اللاعب الأجنبي رقم 51 الذي يتعاقد معه العين في عهد الاحتراف، أبرزهم: فالديفيا وجيان وساند ولابا كودجو وحسين الشحات ودانيلو اربوليدا وياسين مرياح وسفيان رحيمي، وكايو لوكاس وجوانكا والمهدي مبارك وأيمرسون، وغيرهم من مختلف الجنسيات.

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