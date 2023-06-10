23 لاعباً في بعثة «الأولمبي» إلى بغداد

المصدر: (دبي - البيان)

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غادرت بعثة منتخبنا الأولمبي لكرة القدم إلى بغداد للمشاركة في بطولة غرب آسيا الرابعة للمنتخبات تحت 23 سنة، وضمت البعثة 23 لاعباً، هم: وليد المحرزي، ياسر حسن «كلباء»، فهد بدر «الإمارات»، عبدالله عباس «البطائح»، أحمد فوزي، أحمد محمود، راكان وليد، زايد سلطان، محمد عبدالله، نواف سالم «الجزيرة»، خالد توحيد «الشارقة»، حارب عبدالله، سلطان البدواوي، عبدالرحمن عادل، عبدالعزيز البلوشي «شباب الأهلي»، عبدالله الحمادي «الظفرة»، عبدالله الرئيسي «عجمان»، عيسى خلفان «العين»، حمد المقبالي «الفجيرة»، علي عبدالعزيز، مايد الطنيجي «النصر»، عبدالله حمد، عبدالله أحمد «الوحدة». ويلعب منتخبنا بالمجموعة الأولى في البطولة إلى جانب العراق والأردن. وكان المنتخب الأولمبي فاز على اليمن 6 - 2 في ختام معسكره الخارجي في القاهرة.

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