عرض لتوزي من أحد أندية «المحترفين»

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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تلقى البرتغالي توزي؛ لاعب النصر، عرضاً من أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين، تزامناً مع اقتراب انتهاء عقده رسمياً مع النادي بنهاية الشهر الجاري. وقرر النصر عدم تجديد تعاقده مع توزي واستبداله بلاعب أجنبي في مركز آخر، بعد 4 مواسم قضاها اللاعب البرتغالي في صفوف الفريق.

وشارك توزي في 104 مباريات مع النصر، سجل فيها 37 هدفاً، ولعب 24 تمريرة حاسمة، وكان من أفضل اللاعبين الأجانب بقائمة الفريق في المواسم الأخيرة. وأبقى النصر على الثنائي الأجنبي المغربي عادل تاعرابت والبوسني سمير ميميشفيتش، ويسعى النادي لضم 3 أجانب في الهجوم ومركزي الظهيرين، وسط أنباء تفيد اتفاقه مع المهاجم الكونغولي سيدريك باكامبو.

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