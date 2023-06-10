«الرأسيات».. سحر لم يغب عن دوري الإمارات

المصدر: دبي - علي شدهان

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طرق مشوقة، وأساليب مثيرة، التي من خلالها يتم تسجيل الأهداف في مباريات كرة القدم، ولكن يبقى للتسجيل عبر الرأس، أو ما يعرف بـ«الرأسيات»، سحر خاص، وصدى مميز، غالباً ما يلهب جماهير الساحرة المستديرة، ويرفع حماس جموع المتابعين والمهتمين بشؤونها المتنوعة وشجونها المتعددة، حدث هذا في دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات لموسم 2022 - 2023.

وخلال مباريات الموسم المنتهي لدوري الإمارات لكرة القدم، تم تسجيل 108 أهداف بالرأس، تناوب على وضعها في الشباك، 61 لاعباً من لاعبي الفرق الـ 14 التي شاركت في النسخة الماضية، يقف في الصدارة، مهاجم فريق العين، لابا كودجو برصيد 9 أهداف ، فيما احتل فريقا الوحدة والوصل مناصفة، صدارة الأندية الأكثر تسجيلاً عبر «الرأسيات» بـ 13 هدفاً لكل فريق.

ونظراً لجماليتها وأهميتها الفنية، فإن الأهداف الرأسية، كثيراً ما تشكل معياراً في تقييم اللاعب خصوصاً وفريقه عموماً، نظراً لما يتطلبه تسجيل الأهداف بالرأس من ميزات خاصة جداً لدى اللاعب على وجه التحديد، ما جعل اللاعب الهداف عبر «الرأسيات»، عملة شبه نادرة، يتطلب العثور عليها، خططاً فنية محددة من قبل مدرب فريق ما.

أكثر تسجيلاً

وفي دوري موسم 2022 - 2023، وقف الوحدة والوصل في صدارة الفرق الأكثر تسجيلاً للأهداف عبر الرأسيات برصيد 13 هدفاً لكل منهما، فيما جاء العين ثالثاً بـ 12 هدفاً، واتحاد كلباء رابعاً بـ 10، وخورفكان خامسا بـ 9، والظفرة سادساً بـ 8، والشارقة سابعاً بـ 7، والنصر وعجمان وشباب الأهلي في المراكز من الثامن حتى العاشر بـ 6 أهداف رأسية لكل فريق، والبطائح ودبا الفجيرة في المراكز من 11 حتى 13 برصيد 5 أهداف رأسية لكل منها، فيما حل الجزيرة في المركز 14 والأخير بـ 3 أهداف رأسية فقط.

وعلى صعيد اللاعبين الذين سجلوا الأهداف الرأسية الـ 108، فإن لابا كودجو، هداف العين، يقف في المقدمة بـ 9 أهداف، فيما سجل جواو بيدرو لاعب الوحدة 7 أهداف، وأحمد عامر لاعب اتحاد كلباء 5، فيما سجل أيلتون فيليبي وفابيو ليما لاعبا خورفكان والوصل، 4 أهداف لكل منهما، بينما سجل وليد ازارو «عجمان»، وسفيان بوفتيني «الوصل»، والكاسير «الشارقة»، وبيرتراند «البطائح».

وفاكوندو دانيل «الوحدة»، 3 أهداف لكل لاعب. وسجل 12 لاعباً هدفين رأسيين لكل منهم، هم، مينديز «النصر»، ويوسف جابر (شباب الأهلي)، ولوكاس بيمنتا«الوحدة»، وعبدالله إسماعيل«الظفرة»، وساشا«بني ياس»، وأوليفيرا«الوصل»، وجونكالفيس«خورفكان»، وليونارد أوفور«الظفرة»، ورافاييل الياس«بني ياس»، وشانكالاي«الوصل»، ومهدي عبيد«خورفكان»، وتياجو ليونكو«الظفرة».

هدف رأسي

وتمكن 39 لاعباً من تسجيل هدف رأسي واحد لكل لاعب، هم: راميريز«اتحاد كلباء»، وحبيب الفردان «اتحاد كلباء» ، وأحمد جشك«اتحاد كلباء»، وبينيل ملابا«النصر»، وايجور روسي «اتحاد كلباء»، وفواز عوانه «بني ياس»، وكارتابيا «شباب الأهلي»، ووليد عباس «شباب الأهلي»، وايجور جيسوس «شباب الأهلي»، وسلطان عادل«اتحاد كلباء»، ودانيلو أربوليدا «العين».

وكوامي كويدو«العين»، وعمر خربين«شباب الأهلي»، وسفيان رحيمي «العين » ،وفارس جمعة «الوحدة»، وديمبو داربوي«النصر»، وسالم صالح«الشارقة»، ولوان بيريرا«الشارقة»، وعثمان كامارا «الشارقة»، وميرال«عجمان»، وعبدالله صالح«عجمان»، والفارو أوليفيرا«دبا الفجيرة»، وخالد عبدالله«دبا الفجيرة»، ومحمد إسماعيل «الظفرة»، ولوكاس كانديدو«الظفرة»،.

وعلي صالح «الوصل»، واسماعيل الحمادي «خورفكان»، وزايد العامري«الجزيرة»، وعلي مبخوت «الجزيرة»، والكسندر سكيتش «دبا الفجيرة»، وحبيب يوسف «دبا الفجيرة»، وسيكو بابا«البطائح»، ولورنسي دو «البطائح»، واشرف بن شرقي «الجزيرة»، ومبونغو«عجمان»، وعادل تعرابت«النصر»، وماكيت ديوب «الشارقة»، وسمير مميسيفيتش«النصر»، وادواردو ناسيميونتو«دبا الفجيرة».

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