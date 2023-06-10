تحركات الأندية لحسم التعاقدات مبكراً تدعو للتفاؤل

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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بدأت أندية دوري أدنوك للمحترفين، استعداداتها مبكراً للموسم الكروي الجديد عبر إجراء تعاقداتها مع اللاعبين في فترة الانتقالات الصيفية.

إضافة إلى حسم معظم الفرق لملف المدرب، ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة العديد من الصفقات؛ سواء على مستوى اللاعبين الإماراتيين أو المحترفين الأجانب والمقيمين، نظراً لدخول الأندية في سباق مع الزمن قبل بدء مرحلة الإعداد للموسم المقبل، التي تتضمن السفر للمعسكر الخارجي.

وأكد إسماعيل راشد لاعب منتخبنا والوصل سابقاً، أن تحركات الأندية بصورة مبكرة تعتبر خطوة إيجابية تدعو إلى التفاؤل في الموسم الجديد.

مشيراً إلى أن الموسم المنتهي في دوري أدنوك للمحترفين، كان استثنائياً، وتميز بالمنافسة الشرسة بين مختلف الأندية حتى الجولات الأخيرة، وحالياً فإن معظم الأندية تواصل جهودها بصورة كبيرة لحسم ملف المحترفين الأجانب قريباً، ما يؤكد العمل المستمر من قبل الأندية بعد إسدال الستار على الموسم الكروي.

مشهد مختلف

وقال إسماعيل راشد في تصريحاته لـ«البيان»: المشهد في السنوات الماضية يبدو مختلفاً عن المشهد الحالي، حيث تسافر بعثات بعض الأندية إلى المعسكرات الخارجية قبل إنهاء ملف المحترفين الأجانب، لكن المؤشرات الحالية توحي بالعكس بعد أن لاحظنا ارتفاع وتيرة العمل على مستوى معظم الأندية.

وأوضح أنه لا يتوقع وجود تغييرات كبيرة على مستوى المحترفين الأجانب بسبب تقيد الأندية بالميزانيات المالية، إضافة إلى وصول الأندية إلى مرحلة من النضوج في التعاقدات مع اللاعبين عبر استقطاب العناصر حسب الاحتياجات المطلوبة في مراكز اللعب المختلفة، وتوقع أن يشهد «الميركاتو» الصيفي استقطاب لاعبين بجودة أعلى من الموسم السابق.

موازنة كبيرة

ورغم انتشار العديد من الشائعات حول استقطاب نجوم كبار من أوروبا لدورينا، استبعد إسماعيل راشد تعاقد الأندية مع النجوم العالميين أصحاب القيمة السوقية العالية بسبب حاجة الأندية إلى موازنة مالية كبيرة لاستقطاب لاعبين من هذا الطراز.

حيث سيتسبب التعاقد معهم لتحمل أعباء مالية إضافية باستثناء بعض الأندية المنافسة على الألقاب.وأوضح إسماعيل راشد أن فريق الشارقة في الموسم الماضي يعتبر من أكثر الأندية إنفاقاً في سوق انتقالات اللاعبين وجني ثمار التعاقدات الكبيرة بتحقيق 3 ألقاب في موسم واحد، وهي: كأس صاحب السمو رئيس الدولة، كأس السوبر، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، إضافة إلى تحقيق الكأس الغالية مع بداية الموسم الماضي.

خيارات

وكشف إسماعيل راشد أن وجود 5 محترفين أجانب فتح خيارات أكثر أمام الأندية للتعاقد مع لاعبين في المنظومة الدفاعية في ظل قلة عدد اللاعبين المواطنين المميزين في الجانب الدفاعي.

مما فتح أبواباً جديدة أمام الأندية لإجراء موازنة بين خطي الدفاع والهجوم عبر استقطاب أجانب ومقيمين في أداء الأدوار الدفاعية مثل اليوناني كوستاس مانولاس مع فريق الشارقة.

والمغربي سفيان بوفتيني مع الوصل، والبرازيلي لوكاس بيمنتا والتونسي علاء الدين زهير مع الوحدة والصربي ميلوس كوسانوفيتش مع الجزيرة وغيرهم من المدافعين الأجانب، منوهاً إلى أن الأندية في السابق كانت تتجه إلى تقوية الجانب الهجومي على حساب منظومة الدفاع ونجحت معظم الأندية في إجراء التوازن والاستفادة من المحترفين الأجانب بصورة مناسبة في هذا الجانب.

وتمنى نجم المنتخب والوصل السابق، أن تشهد فترة الانتقالات الصيفية التعاقد مع لاعبين أفضل بما ينعكس على دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل، لاسيما وأن الموسم الماضي يعتبر مميزاً واستثنائياً في مختلف الجوانب.

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