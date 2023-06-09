جمال الحساني مدرباً للذيد

المصدر: الذيد – محمد فضل

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تعاقد نادي الذيد مع المدرب الوطني جمال علي الحساني لقيادة فريق الكرة في الموسم المقبل، وحضر توقيع العقد كل من سالم بن هويدن الكتبي، رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، وحميد الخاطري، وسالم الرفيسا، عضوي مجلس الإدارة.

وأشاد سالم الكتبي بخبرات المدرب، مشيراً إلى أن الذيد من الأندية التي تدعم دائماً المدرب الوطني لإثبات قدراته التدريبية، لافتاً إلى أن «ولد البلد» دائماً ما يكون الأقرب للاعبين، فضلاً عن التفاهم والانسجام معهم؛ ما يثمر عن أداء متميز طوال الموسم.

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