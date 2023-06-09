"عمومية المحترفين" تعتمد تطوير آليات العمل للارتقاء بمنظومة الاحتراف

المصدر: وام

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عقدت رابطة المحترفين الإماراتية اجتماع الجمعية العمومية العادية للموسم 2022-2023، اليوم، بنظام الاتصال المرئي "عن بعد"، برئاسة سعادة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين، بحضور أعضاء الرابطة وممثلي الأندية المحترفة.

وتم خلال الاجتماع بحث تطوير آليات العمل للارتقاء بمنظومة الاحتراف وفق الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020- 2030، والتصديق على محضر الاجتماع السابق، وتعيين 3 أعضاء من الجمعية العمومية لمراجعة "محضر الاجتماع".

وعرض وليد الحوسني المدير التنفيذي للرابطة، تقارير النشاط للموسم الرياضي 2022-2023، والذي شهد حضور جماهيرياً مميزاً، كما تضمن التقرير ما تم إنجازه خلال الموسم الماضي، في مختلف المجالات الفنية والتنظيمية والتسويقية، والإدارية.

ووجه الجنيبي الشكر للقيادة الرشيدة، لدعمها للرياضة والرياضيين، تجسيداً لإيمانها بأن أبناء الإمارات هم ثروتها الحقيقية.

وعبر الجنيبي عن سعادته بلقاء أعضاء الجمعية العمومية، مشيداً بجهودهم في نهوض مسابقات الرابطة، لتحقق كل هذا التطور الملحوظ.

كما وجه الشكر لرعاة مسابقات الرابطة، والقنوات الناقلة، والاعلام شركاء النجاح الداعمين، والذين قدموا إضافة حقيقية وملموسة للاحتراف، مكرسين دورهم المجتمعي الرائد.

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