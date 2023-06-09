مواجهات قوية تنتظر الوحدة في كأس الملك سلمان للأندية

المصدر: وام

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مع تأهل فريق الكويت الكويتي إلى مرحلة المجموعات من كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم، اتضحت الصورة كاملة لفريق الوحدة المنافس في البطولة، ضمن المجموعة الرابعة.

واكتملت المجموعة أمس الخميس، بفوز الكويت الكويتي على نواذيبو الموريتاني 1-0 إيابا، بعد الفوز على الفريق نفسه 2-1 ذهابا، في الدور التمهيدي الثاني للبطولة .

وتقام منافسات البطولة من 20 يوليو إلى 5 أغسطس المقبلين بمدينة أبها السعودية، بمشاركة 16 فريقا وزعت على 4 مجموعات.

وكان الوحدة تأهل لمرحلة المجموعات على حساب الجيش الملكي المغربي بعد تعادله سلبيا بالمغرب ذهابا، وفوزه 3-0 إيابا على استاد آل نهيان، في الدور التمهيدي الثاني.

وإلى جانب الوحدة والكويت الكويتي، تضم المجموعة الرابعة كلا من شباب بلوزداد الجزائري، والرجاء المغربي.

وتكتمل فرق مرحلة المجموعات للبطولة بتأهل الفائز من المواجهة بين الصفاقسي التونسي والهلال السوداني، حيث ينضم المتأهل منهما للمجموعة الأولى مع الاتحاد السعودي، والشرطة العراقي، والترجي التونسي.

وتضم المجموعة الثانية الأهلي الليبي، والهلال السعودي، والسد القطري، والوداد المغربي، وتضم الثالثة النصر السعودي، والشباب السعودي، والزمالك المصري، والاتحاد المنستيري التونسي.

ويواجه الوحدة، الذي احتل المركز الثالث في دوري أدنوك للمحترفين بالموسم الماضي، اختبارات صعبة في مجموعته بمواجهة فريق الكويت بطل الدوري الكويتي، والرجاء المغربي، وشباب بلوزداد الذي اقترب من حسم لقب الدوري الجزائري للمرة الرابعة على التوالي.

وأكد حسين علي حارس مرمى الوحدة السابق أن المجموعة الرابعة في كأس الملك سلمان أصبحت من أقوى المجموعات خاصة وأن كل فرقها تنافس على بطولات أو حققوا نتائج مميزة في مسابقات الدوري المحلية.

وأضاف : " فريق الوحدة لديه القوة والخبرة مثل بقية فرق المجموعة، وهذا يبشر بمواجهات قوية، وصعوبة التكهن بفرص التأهل للدور المقبل .. ثقتنا كبيرة في فريق الوحدة بالوصول لأبعد نقطة " .

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