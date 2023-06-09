الوصل يدشن مرحلة التوقيع مع نجومه الشباب

المصدر: دبي - علي شدهان

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دشن الوصل، مرحلة التوقيع من عدد من نجومه الشباب من الذين بلغوا سن 18 عاما فما فوق، من خلال ابرام عقود تراعي المعايير الاحترافية المعمول بها في كرة القدم الإماراتية.

وبدأت المرحلة بتوقيع النجم الشاب عتيق عصام، عقده الاحترافي الأول، والممتد حتى العام 2028 مع ناديه الأم، الوصل، لتمثيل فريق النادي الأول، أو تحت 21 عاما في الموسم الجديد.

ويلعب عصام في مركز الهجوم، وعمره 18 عاما، وطوله 181 سم، وخاض مع فريق الوصل في دوري تحت 21 عاما لموسم 2022-2023، ما مجموعه 14 مباراة، وبدقائق لعب بلغت 837 دقيقة، وسجل 4 أهداف.

وتسعى إدارة الوصل من خلال خطوة التوقيع مع نجوم النادي الشباب، إلى المحافظة على أبناء القلعة الصفراء، والعمل الجاد على توفير أفضل سبل الاستقرار لمواصلة مشوار الإبداع في عالم الساحرة المستديرة من خلال فريق الوصل.

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