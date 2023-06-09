«عموري» وأزارو ورحيمي.. صراع على «قمة إنستغرام»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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تحول «إنستغرام» إلى أكثر مواقع التواصل الاجتماعي انتشاراً وشعبية بين نجوم كرة القدم في العالم، لسهولة التعامل معه في نشر الفيديوهات واللقطات اليومية المرتبطة بحياتهم الشخصية والرياضية، بل وأصبح محلاً للصراع على من يحظى بأعلى أعداد من المتابعين لحساباته الرسمية.

وهناك تباين كبير في أعداد المتابعين لحسابات لاعبي الإمارات ودوري المحترفين، فالأعلى متابعة بين نجوم دوري أدنوك للمحترفين على «إنستغرام»، وقت كتابة تلك السطور، عمر عبدالرحمن (عموري) لاعب الوصل، والمغربيان وليد أزارو مهاجم عجمان، وسفيان رحيمي لاعب العين، ولدى كل منهم 1.3 مليون متابع، ويليهم المغربي عادل تاعرابت لاعب النصر ولديه 457 ألف متابع، ثم علي مبخوت هداف دورينا والكرة الإماراتية التاريخي، ولديه 222 ألف متابع، والتونسي فراس بالعربي لاعب عجمان 108 آلاف، وحبيب الفردان لاعب اتحاد كلباء 103 آلاف، وأحمد خليل لاعب البطائح 101 ألف.

وتتراجع أعداد المتابعة إلى أقل من 100 ألف بعد اللاعبين السابق ذكرهم، لتظهر قائمة كبيرة للاعبين لديهم حسابات حتى 50 ألف متابع، وتضم على سبيل المثال، لاعبي الشارقة، ماجد حسن 96.7 ألفاً، كايو 97.8 ألفاً، ولاعبي العين بندر الأحبابي 75.5 ألفاً، لابا كودجو 66.1 ألفاً، ولاعبي الوحدة إسماعيل مطر 89.9 ألفاً، ووليد حسين 56.1 ألفاً، ولاعبي شباب الأهلي، وليد عباس 77.6 ألفاً، يحيى الغساني 55.3 ألفاً، ومعهم علي صالح لاعب الوصل 56.1 ألفاً، وخميس إسماعيل لاعب البطائح 70.5 ألفاً، وجاسم يعقوب لاعب النصر 61.1 ألفاً.

أندية المحترفين

بالتأكيد هناك فارق كبير في أعداد المتابعين على «انستغرام» بالنسبة لأندية دوري أدنوك للمحترفين أو للاعبيها المواطنين أو المقيمين أو المحترفين الأجانب، ويتصدر العين قائمة أنديتنا الأعلى متابعة على هذا الموقع الاجتماعي المهم، بعدد متابعين 358 ألفاً وقت كتابة تلك السطور، ويليه شباب الأهلي بطل الدوري في الموسم المنتهي، بمتابعة 158 ألفاً، والجزيرة 146 ألفاً، الوصل 113 ألفاً، النصر 105 آلاف، والشارقة الفائز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة مرتين متتاليتين، وبكأس مصرف أبوظبي الإسلامي وبكأس السوبر، لديه 96.2 ألفاً، والوحدة 89.7 ألفاً، اتحاد كلباء 69.9 ألفاً، بني ياس 40.6 ألفاً، الإمارات 40 ألفاً، عجمان 38.5 ألفاً، الظفرة 18 ألفاً، خورفكان 16.6 ألفاً، دبا الفجيرة 14.5 ألفاً، البطائح 10.5 آلاف، وحتا 9.117 آلاف متابع.

تنافس عالمي

وعالمياً يتجسد التنافس بين النجمين البرتغالي رونالدو، والأرجنتيني ميسي، ويعتبر حساب رونالدو، هو ثاني أعلى الحسابات متابعة على «انستغرام»، وذلك بعد حساب الموقع الرسمي لـ «انستغرام»، ويصل عدد متابعي رونالدو ، إلى 588 مليون متابع، أي ما يعادل أكثر من 6 % تقريباً من عدد سكان الأرض، ويليه ميسي، ولديه يقارب 468 مليون متابع، وحققت الصور الأخيرة لميسي وهو يرفع كأس العالم في قطر 2022، ما يقارب 75 مليون إعجاب وحدها، ولتكون أكبر المنشورات التي حصلت على إعجاب في «الانستغرام»، بينما يتصدر قائمة أعلى الأندية عالمية متابعة ريال مدريد بمتابعة 140 مليوناً.

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