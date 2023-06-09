عبدالله الحمادي نائباً لرئيس شركة الكرة في خورفكان

المصدر: خورفكان – محمد فضل

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قام مجلس إدارة شركة نادي خورفكان لكرة القدم في اجتماعه الأول بعد إعادة تعيينه برئاسة خليل غانم الحمادي توزيع الحقائب الإدارية ويتولى عبدالله الحمادي منصب نائب رئيس الشركة، وأحمد علي الملا الحمادي الإشراف على قطاع المراحل السنية، وجاسم محمد النقبي منصب مشرف الاتصال والإعلام الرقمي، وسليمان علي النقبي مشرف الشؤون المالية والتسويق والاستثمار، وعبدالله سالم الحوسني مشرف قطاع الأكاديمية، وعبدالرحمن النقبي مشرف الشؤون الإدارية والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.

وعلمت «البيان» أن النية تتجه إلى تجديد عقد المدرب عبد العزيز العنبري لموسم ثان على التوالي بعد المطالبة باستمراره ويحسم اجتماع شركة الكرة المقبل الموضوع، كما سيتم بحث موعدالتجمع الداخلي لفريق الكرة والمنتظر أن يكون في يوليو المقبل والإعلان عن وجهة المعسكر الخارجي إلى جانب تدعيم صفوف الفريق بأبرز العناصر على مستوى المواطنين والأجانب، وتم ضم محمد الجنيبي «24 سنة» من الظفرة في أول صفقات« النسور».

ومن الموضوعات المطروحة إيجاد بديل للبرازيلي رافائيل دودو الذي انتهى عقده مع الفريق بعد أن أحرز له 100 هدف في مختلف المسابقات، كما أن معضلة الدفاع تؤرق الفريق، وسيتم البحث عن لاعبين مواطنين من أصحاب الخبرة لتأمين الخط الخلفي.

وعلى صعيد اللاعبين الأجانب انتهى عقدي فليبي ايلتون ولازار فيما يستمر عقد فابيو ابرو حتى نهاية الموسم المقبل، ورغم غياب ابرو عن معظم مواجهات مرحلة الذهاب بداعي الإصابة لكنه أبلى بلاءً حسناً في الدور الثاني، وكان أحد الركائز المهمة للمدرب حيث سجل للنسور 6 أهداف في الدوري.

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