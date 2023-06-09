الإيفواري ديالو مع الوصل حتى 2028

المصدر: (دبي - علي شدهان)

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جدد الوصل تعاقده مع الإيفواري أدامو ديالو «20 عاماً»، المقيد ضمن فئة المقيم بالفريق الأول لكرة القدم، حتى 2028، وذلك في ضوء المستوى المميز الذي قدمه في مبارياته العشر التي خاضها بقميص «الإمبراطور» في الموسم الماضي، وبدقائق لعب بلغت 654 دقيقة، موزعة على 7 مباريات في دوري المحترفين، وسجل خلالها 4 أهداف، ولم ينل أي بطاقة صفراء أو حمراء خلال الموسم، ولعب 3 مباريات في دوري تحت 21 عاماً، وسجل هدفين.

وبتجديد التعاقد مع ديالو تكون إدارة الوصل أنجزت المهمة الخامسة في مشوار الاستعدادات للموسم الجديد، بعد التعاقد مع الأرجنتيني خيمينيز، والتجديد لمواطنه بوبليتي، والمغربي سفيان بوفتيني، والتمديد لعبدالرحمن صالح، إلى جانب التعاقد مع الصربي ميلوش، مدرباً.

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