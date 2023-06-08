4 ملفات مهمة في أجندة لجنة تسيير شؤون شركة الكرة العيناوية

المصدر: أبوظبي - طلحة عبدالله

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تفاعل عدد من جماهير العين مع قرارات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي، بتكليف لجنة بتسيير شؤون شركة نادي العين لكرة القدم والإشراف عليها، وعبرت عن سعادتها وتفاؤلها بالتكليفات الجديدة متمنين للمكلفين الجدد التوفيق في المرحلة المقبلة والتي يواجه خلالها العين تحديات قوية، وطالبت بضرورة تجديد دماء الفريق ودعمه بلاعبين جدد مواطنين وأجانب والعمل على التحضير الجيد للفريق قبل انطلاق الموسم خصوصاً وأن العين سيعود للمعترك الآسيوي بمشاركته في النسخة 21 من دوري أبطال آسيا.

ويتضمن ملف لجنة التسيير الجديدة 4 قرارات مهمة تسعى لإنجازها بالتشاور مع المدرب الجديد الهولندي الفريد شرودر قبل بداية المعسكر الإعدادي للفريق، وهي تعيين مشرف ومدير لفريق كرة القدم الأول، واعتماد برنامج المعسكر الصيفي، والتعاقد مع لاعبين مواطنين وأجانب، ومقيمين وتقييم اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم.

ويستمد أنصار الفريق، تفاؤلهم بالتكليف الجديد والذي تضمن أسماء وشخصيات فاعلة بقيادة الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، بالإضافة لأعضاء يتمتعون بالخبرة في العمل الإداري وسبق لهم العمل في الإدارة العيناوية ومنهم الدكتور مطر الدرمكي رئيس شركة الكرة السابق، ومحمد عبيد حماد الذي كان عضواً في شركة الكرة العيناوية ومشرف الفريق الأول، وحقق نجاحات لافتة في ملف التعاقدات بالتعاقد مع لاعبين متميزين مواطنين وأجانب، وكانت لهم بصمتهم مع الفريق، ومنهم هداف الفريق الأسبق الغاني أسامواه جيان، والهداف الحالي التوغولي لابا كودجو، والحارس الدولي خالد عيسى، والأرجنتيني سكوكو، والروماني رادوي، والياباني شيوتاني، والسعودي ياسر القحطاني، وهلال سعيد، وبندر الأحبابي، وبروسكي، ودياكي، إلى جانب مدربين متميزين منهم زوران، وكوزمين.

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