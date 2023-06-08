السلوفيني داركو ميلانيتش مدرباً لبني ياس

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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أعلنت شركة الكرة بنادي بني ياس تعاقدها مع السلوفيني داركو ميلانيتش ( 55 عاماً) لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل، خلفاً للروماني دانييل إيسايلا من دون الإفصاح عن مدة التعاقد.

وسبق للمدرب السلوفيني أن قاد أندية ليدز يونايتد الإنجليزي وماريبور وسلوفان براتيسلافا السلوفينيين، وأنورثوسيس القبرصي، وحقق مع ماريبور لقب الدوري السلوفيني 6 مرات وكأس سلوفينيا 3 مرات.

ووقع المدرب الجديد على عقود تدريب بني ياس في حضور عبد الله الغيلاني رئيس شركة كرة القدم بنادي بني ياس ووكيل أعمال المدرب.

وأكد المدرب في تصريح للموقع الرسمي لبني ياس أن الدوري الإماراتي دوري تنافسي وقوي، وأنه يتطلع بحماس لبدء مهمته مع السماوي التي ستنطلق مع بداية تحضيرات الفريق في يوليو المقبل استعداداً للموسم الجديد.

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