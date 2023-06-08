ديالو مع الوصل حتى 2028

المصدر: دبي - علي شدهان

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مدد الوصل، تعاقده مع الايفواري ادامو ديالو، لاعب فريق النادي الأول لكرة القدم حتى العام 2028، والمقيد في كشوفات الإمبراطور ضمن فئة المقيم، وذلك في ضوء المستوى المميز الذي قدمه مع الوصل في الموسم الماضي.

ومنذ تعاقده في مارس الماضي، قدم ديالو "20 عاما"، مستويات مميزة مع الوصل، في مبارياته الـ 10 التي خاضها بقميص الإمبراطور في الموسم الماضي، وبدقائق لعب بلغت ما مجموعه 654 دقيقة، موزعة على 7 مباريات في دوري ادنوك للمحترفين، وسجل خلالها 4 أهداف، و3 مباريات في دوري تحت 21 عاما، ونجح بتسجيل هدفين أثنين فقط، ولم ينل أي بطاقة صفراء أو حمراء في المباريات الـ 10.

وبتمديد التعاقد مع ديالو، تكون إدارة الوصل قد أنجزت المهمة الخامسة في مشوار الاستعدادات للموسم الجديد، وذلك بعد التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خيمينيز، والتجديد لمواطنه لاعب الوسط بوبليتي، وللمدافع المغربي سفيان بوفتيني، والتمديد للوطني عبدالرحمن صالح، إلى جانب التعاقد مع الصربي ميلوش، مدربا خلفا لنظيره الأرجنتيني خوان بيتزي.

ويتوقع أن تشهد الأيام القلية القادمة، الإعلان عن إتمام صفقات أخرى، تتعلق بإكمال الخماسي الأجنبي بالتعاقد مع مدافع ومهاجم، إضافة إلى تعاقدات أخرى سواء في "خانة" المحترفين المحليين أو في فئة المقيم، سعيا إلى بناء فريق وصلاوي يحقق أحلام الوصلاية في العودة مجددا إلى مصات التتويج بعد انقطاع طويل ممتد منذ العام 2007.

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