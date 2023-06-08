علي سالمين.. الإرادة تصنع المستحيل

المصدر: دبي - علي شدهان

ت + ت - الحجم الطبيعي

جسّد علي سالمين، نجم منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، وفريق الوصل، حقيقة أن الإرادة القوية، غالباً ما تصنع المستحيل، بعد خوضه فصلاً شاقاً من المعاناة مع الإصابة الخطرة التي تعرض لها بعد مضي جولات قليلة من دوري أدنوك للمحترفين لموسم 2022 - 2023، وكادت تُنهي مشواره مع الساحرة المستديرة.

وزف علي سالمين «28 عاماً»، بشرى سارة للوصلاوية، ولكل من يثق بإمكاناته، لاعباً موهوباً في وسط الميدان، بظهوره في «فيديو» معبر تضمن تنفيذه تدريبات عدة بمفرده في أروقة نادي الوصل، وخور دبي وقناة دبي المائية، في إشارة واضحة إلى شفائه التام من الإصابة، وعودته معافى إلى تشكيلة الوصل في الموسم الجديد، متزيناً بشارة «الكابتن»، وحاملاً أماني كل الوصلاوية برؤية الإمبراطور الوصلاوي متوجاً بالوقوف على منصات التتويج.

وطوال مسيرته البالغة 11 موسماً، ابتداء من 2012 - 2013، لعب علي سالمين بقميص الوصل، ما مجموعه 207 مباريات، موزعة على 16725 دقيقة، سجل فيها 7 أهداف، ونال 33 بطاقة صفراء، وبطاقتين حمراوان فقط.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز