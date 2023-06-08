«عموري» يقترب من اتحاد كلباء

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

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اقترب الدولي السابق عمر عبدالرحمن (عموري) نجم العين والجزيرة والوصل، من الانضمام لصفوف فريق اتحاد كلباء الموسم المقبل، وسيسعى مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء بالتنسيق مع اللجنة الفنية، إلى ضم أحد أبرز النجوم المواطنين طيلة المواسم الأخيرة، إلى كتيبة «النمور»، لا سيما أنه يأتي على رأس قائمة اللاعبين المتميزين المطلوب وجودهم في صفوف كلباء؛ نظراً لما يمتلكه من خبرات كبيرة قادرة على صنع الفارق مع الفريق في دوري المحترفين، خصوصاً في ظل وجود مساندة قوية من خلال مجموعة متميزة من أفضل اللاعبين وجهاز فني على مستوى عالٍ بقيادة فرهاد مجيدي.

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