خريبين يعود إلى الوحدة

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

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يعود السوري عمر خريبين إلى نادي الوحدة، عقب انتهاء إعارته لشباب الأهلي بنهاية الموسم المنصرم. ولعب خريبين مع «الفرسان» في موسم 2022 - 2023 معاراً من الوحدة لمدة موسم واحد، إذ أحرز اللاعب مع شباب الأهلي لقب دوري أدنوك للمحترفين للمرة الثامنة في تاريخ النادي.

ومن المقرر أن ينضم خريبين إلى الوحدة مع تجمع الفريق في بداية فترة الإعداد، التي تنطلق أواخر يونيو الجاري، استعداداً للمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تقام في الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلين، وتحضيراً للموسم الجديد، ويرتبط خريبين بعقد مع الوحدة حتى عام 2025، إذ كان عقد اللاعب السابق ينتهي في 2023، ومدد النادي تعاقده في فبراير من العام الماضي حتى يونيو 2025.

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