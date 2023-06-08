عمومية عادية لرابطة المحترفين غداً

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعقد رابطة المحترفين، في العاشرة من صباح غدٍ الجمعة، الاجتماع العادي للجمعية العمومية للرابطة لموسم 2022 - 2023، وذلك عبر الاتصال المرئي عن بُعد، لاعتماد 5 تعديلات على النظام الأساسي للرابطة.

وتم طرح مقترحات التعديلات على النظام الأساسي للرابطة، لتتوافق مع التعديلات الأخيرة التي أجريت على النظام الأساسي ولائحة الانتخابات لاتحاد الكرة في اجتماع جمعيته العمومية غير العادية 30 مايو الماضي. كما يتضمن جدول أعمال عمومية الرابطة، مناقشة مقترحات الأندية، وما يستجد من أعمال إن وجد ذلك، وفقاً للمادة 41، إلى جانب مناقشة تقرير النشاط عن الموسم المنتهي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز