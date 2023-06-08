بيمنتا يتصدر «المقيم» الأكثر ظهوراً في الموسم الماضي

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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تصدر البرازيلي لوكاس بيمنتا مدافع الوحدة قائمة أكثر اللاعبين ظهوراً في مباريات دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المنصرم ٢٠٢٢ - 2023 من فئة «المقيم» ليواصل تألقه مع العنابي للموسم الرابع على التوالي منذ انضمامه للفريق في يناير 2019.

وشهد الموسم المنقضي استمرار ظهور عدد من اللاعبين من فئة المقيمين بمستوى جيد مع أنديتهم، وكانوا أحد العناصر المهمة في التشكيلة الأساسية التي أثبتت وجودها، في الوقت الذي لم يقدم فيه لاعبون آخرون المنتظر منهم.

ووفقاً لإحصائيات رابطة المحترفين الإماراتية، جاء بيمنتا في صدارة اللاعبين المقيمين مشاركة في مباريات دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الأخير، إذ شارك مع الوحدة في 25 مباراة بإجمالي 2225 دقيقة، وهو أيضاً أكثر لاعبي الوحدة ضمن قائمة العنابي مشاركة في المباريات، بينما يأتي مواطنه إيريك جورجينس لاعب العين ثاني أكثر المقيمين ظهوراً في 25 مباراة بإجمالي 2205 دقيقة.

وحل غلوبير ليما مدافع النصر في المركز الثالث بالمشاركة في 24 مباراة، ولعب 2140 دقيقة، يليه المغربي عصام فائز لاعب عجمان بـ 2076 دقيقة خلال 24 مباراة، وتفادزو من زيمبابوي لاعب دبا الفجيرة خامساً بإجمالي 1977 دقيقة في 25 مباراة، ثم الأرجنتيني بيدرو بافلوف لاعب الظفرة، وشارك في 23 مباراة بإجمالي 1841 دقيقة، والمالي عمر تراوري ولعب 1707 دقائق خلال 26 مباراة مع الجزيرة.

وظهر البرازيلي أنطونيو أساسياً مع البطائح في 24 مباراة بإجمالي 1664 دقيقة، يليه في المركز التاسع لوان بيريرا لاعب الشارقة الذي شارك في 1632 دقيقة، وعاشراً البرتغالي روبن فيليب ظهير الوحدة الذي لعب 1628 دقيقة خلال 24 مباراة، بينما يعد اليمني خالد الأصبحي لاعب شباب الأهلي الأقل ظهوراً من فئة «المقيم» خلال مباريات الدوري وشارك في 3 دقائق.

وعلى صعيد الأهداف تصدر البرازيلي إيغور جيسوس مهاجم شباب الأهلي أكثر «المقيمين» تسجيلاً للأهداف في الدوري، إذ نجح في تسجيل 6 أهداف في 17 مباراة خاضها مع فريقه المتوج باللقب، وبالتساوي مع لوان بيريرا لاعب الشارقة.

وتألق الأرجنتيني فاكوندو دانييل جناح الوحدة مع العنابي منذ انضمامه للفريق في الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، إذ رغم قدومه للفريق قبل أشهر قليلة على نهاية الموسم إلا أنه استطاع حجز مكاناً في تشكيلة الفريق، ونجح في تسجيل 5 أهداف وصنع واحداً خلال 14 مباراة بإجمالي 875 دقيقة، كما سجل 5 أهداف ألفارو دي أوليفييرا لاعب دبا الفجيرة الذي أصبح مطلباً لأندية عدة خلال 24 مباراة مع «النواخذة» الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى.

وواصل البرازيلي يوري سيزار ظهوره المميز مع شباب الأهلي في الموسم المنصرم وكان أحد العناصر المؤثرة، وساهم في 9 أهداف في الدوري بعدما سجل 4 أهداف وصنع 5 في 23 مباراة شارك فيها مع «الفرسان»، بينما أحرز 3 أهداف كل من إيريك جورجينس وجوناتاس سانتوس لاعبا العين، والمدافع الوحدة التونسي علاء الدين زهير، والغيني عثمان كمارا مهاجم الشارقة، وأنطونيو فالمور لاعب البطائح، والإيفواري عبد الله توريه لاعب النصر.

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