6 مدربين جدد ينضمون لدوري أدنوك للمحترفين مع بقاء 3 في المسابقة

المصدر: وام

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انضم ستة مدربين جدد للمرة الأولى إلى مسابقة أندية دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم للموسم الكروي الجديد للمسابقة 2023/2024 والذي ينطلق منتصف أغسطس المقبل، وهم الهولندي الفريد شرودر مدربا لفريق العين، ومواطنه دي بور يتزين مدربا لفريق الجزيرة، والصربي ماركو نيكوليتش مدربا لشباب الأهلي، ومواطنيه ميلوش ميلوييفيتش مدربا للوصل، وزيلكو ماركوف مدربا لحتا الصاعد حديثا لدوري المحترفين، فيما تعاقد البطائح مع الروماني ميريل رادوي وذلك في إطار تحضيرات الأندية بعد مرور أقل من أشهر عن ختام الموسم المنصرم .

وبالنسبة للمدربين الذين سبق لهم التواجد في دوري أدنوك للمحترفين، فقد تعاقد عجمان مع البرازيلي كايو زاناردي والذي سبق وأن درب البطائح في بداية الموسم الماضي 2023/2022 ومن قبله النصر، فيما ضم النصر الصربي جوران تو توفيجيدزيتش قادما من عجمان، والذي سبق أن قاد كلا من أندية اتحاد كلباء، وبني ياس وخورفكان والفجيرة، أما اتحاد كلباء فأعلن من قبل استمرار مدربه الإيراني فرهاد مجيدي بتجديد التعاقد معه في شهر إبريل الماضي.

وحتى الآن لم يتضح الموقف بالنسبة لكل من الروماني أولاريو كوزمين مدرب فريق الشارقة، والإماراتي عبد العزيز العنبري مدرب خورفكان، فيما لم يتم تحديد الموقف بالنسبة لفريق بني ياس بعد رحيل مدربه دانييل ايسايلا، وكذلك بالنسبة لمدرب الوحدة الهولندي آرنو بويتنويج، وأيضا فريق الإمارات الصاعد حديثا لدوري المحترفين، حيث لم يتم الإعلان عن مدربه.

وأكد عبد الوهاب عبد القادر المدرب السابق لفرق عجمان وبني ياس وخورفكان أن ضيق الوقت ما بين نهاية الموسم الماضي والموسم الجديد جعل الأندية تحسم الملف الأبرز بالنسبة لها وهو المدربين بشكل سريع، من أجل الاستعداد لاستقطاب اللاعبين وكذلك المعسكرات الصيفية.

وأضاف :" لا أتفق مع من يتحدث عن رغبة فرق بالتعاقد مع مدرب من مدرسة معينة، لأن كل مدرب له فلسفته الخاصة مع لاعبيه، والأهم أن يطبق هؤلاء اللاعبون ما يطلب منهم في ملعب المباراة، وبالتالي الأهم أن يكون المدرب ذات كفاءة عالية قبل أي شيء.

وتوقع عبد الوهاب عبد القادر أن يكون الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، أقوى في ظل رغبة جميع الأندية بالمنافسة بقوة منذ بداية الموسم، والدليل الاستعداد المبكر من أجل حسم كافة الملفات قبل إقامة المعسكرات.

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