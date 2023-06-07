السيتي ينظم فعالية مجانية مفتوحة لجمهوره في ياس مول السبت المقبل

المصدر: وام

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ينظم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي فعالية مجانية مفتوحة لجمهوره بدولة الإمارات في ياس مول، لمتابعة مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام نادي انتر ميلان الإيطالي "السبت" المقبل.

وسيتم بث المباراة على شاشة العرض العملاقة في “تاون سكوير” بياس مول، بتواجد تميمتي النادي الرسميتين "مونشستر ومون بيم"، والعديد من الأنشطة الترفيهية الممتعة، بما في ذلك العروض الكروية الاستعراضية، وتلوين الوجوه.

ودعا المنظمون إلى التسجيل المسبق لحجز الموقع الأفضل لمتابعة النهائي، بجانب فرصة حجز موقع في الجزء المخصص لكبار الشخصيات، بالإضافة إلى جوائز تتضمن قمصانا بتوقيعات تذكارية، وهدايا متنوعة من السيتي.

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