صالح وصلاوي حتى 2028

المصدر: دبي ــ علي شدهان

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جدد الوصل، التعاقد مع عبدالرحمن صالح، ظهير أيسر فريق النادي الأول لكرة القدم حتى العام 2028، في خطوة جسدت مستوى الرضا والقناعة بالمستوى الذي قدمه صالح خلال مشاركته مع الإمبراطور في بطولات موسم 2022-2023.

وفي دوري ادنوك للمحترفين في الإمارات خلال موسم 2022-2023، خاض عبدالرحمن صالح مع الوصل، 14 مباراة، موزعة على 852 دقيقة، صنع خلالها 3 تمريرات حاسمة، ونال 3 بطاقات صفراء.

ويأتي تجديد التعاقد مع عبدالرحمن صالح، في إطار جهود إدارة الوصل الهادفة إلى بناء فريق بمقدوره تحقيق أحلام الوصلاوية في موسم 2023-2024، بعد إتمام صفقات التعاقد مع 3 محترفين أجانب، الأرجنتيني خيمينيز، القادم الجديد، وتمديد التعاقد مع مواطنه بوبليتي، والتمديد أيضا مع المغربي سفيان بوفتيني، والتعاقد مع الصربي ميلوش مدربا خلفا لنظيره الأرجنتيني خوان بيتزي.

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