اتحاد الكرة ينظم ورشة عمل لأندية الدرجة الأولى

المصدر: (دبي - البيان)

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نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم، أمس، ورشة عمل أندية الدرجة الأولى للموسم الرياضي المقبل 2023 - 2024، وذلك بحضور مسؤولي إدارة المسابقات وممثلي الأندية المعنية، حيث تم مناقشة العديد من البنود الخاصة بالمسابقات التي ستنظم في الموسم الجديد، منها المواعيد المقترحة ولائحة البطولات التي يُشرف على تنظيمها الاتحاد، إلى جانب عرض أهداف نظام تراخيص الأندية. وتأتي الورشة استكمالاً لسلسلة الورش التي يحرص اتحاد الكرة على تنظيمها قبل بداية الموسم، بهدف تعزيز النقاط الإيجابية وتطويرها من أجل رفع المستوى الفني والتنظيمي والتسويقي.

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