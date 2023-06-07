الصربي ماركوف مدرباً لحتا

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

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تعاقد نادي حتا، رسمياً، مع المدرب الصربي ​زيلكو ماركوف، خلفاً للدكتور عبدالله مسفر،​ لقيادة الفريق الأول للكرة في دوري أدنوك للمحترفين الموسم المقبل. ويملك المدرب الصربي تجارب خليجية عدة، آخرها مع كاظمة الكويتي، الذي قاده إلى التتويج بلقب كأس أمير الكويت للمرة الأولى منذ عام 2011، كما سبق لماركوف صاحب الـ«46 عاماً» تدريب التضامن في الدوري الكويتي، وأندية بوشر وصحار في الدوري العماني، ونادي سترة البحريني ومسيمير القطري، إلى جانب تجاربه الأوروبية في بلده صربيا والمجر وهولندا.

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