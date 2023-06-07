الجزيرة يواصل الرهان على المدرسة الهولندية

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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جاء تعاقد الجزيرة مع الهولندي فرانك دي بور لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم خلفاً لمواطنه مارسيل كايزر ليؤكد استمرار «فخر أبوظبي» في الرهان على المدرسة الهولندية في السنوات الأخيرة.

وكان الجزيرة أعلن عن تعاقده مع دي بور لتدريب الفريق في الموسم المقبل من دون الإفصاح عن مدة العقد، حيث تعد التجربة هي الأولى لأسطورة الكرة الهولندية السابق في الإمارات.

وسبق لدي بور تدريب أياكس الهولندي في الفترة من 2010 إلى 2016، وحقق خلالها إنجازات عدة بفوزه بلقب الدوري الهولندي أربع مرات متتالية وكأس السوبر مرة واحدة، ثم تولى تدريب إنتر ميلان الإيطالي لمدة ثلاثة أشهر قبل أن يتم إقالته في 2016، وانتقل في 2017 لتدريب كريستال بالاس الإنجليزي لمدة شهرين، وخاض تجربة في الدوري الأمريكي مع أتلانتا يونايتد في عام 2019 وحتى 2020 وقاد خلالها الفريق لتحقيق لقبي كأس أمريكا وكأس الأبطال، وكانت تجربته الأخيرة قبل الجزيرة في قيادة المنتخب الهولندي في بطولة أمم أوروبا عام 2021.

الخامس

وحقق الجزيرة أغلب ألقابه المحلية مع المدربين الهولنديين، إذ سيكون فرانك دي بور المدرب الهولندي الخامس على التوالي الذي يقود الفريق منذ عام 2015 الذي تعاقد خلاله النادي مع المخضرم هينك تين كات والذي نجح في تحقيق لقب الدوري الثاني للنادي في موسم 2016-2017.

وقاد مارسيل كايزر الجزيرة في عام 2018، لكنه رحل في نوفمبر من العام ذاته بعد استقالته لتولي تدريب سبورتينغ لشبونة البرتغالي، ليتعاقد النادي بعده مع داميان هيرتوغ حتى نهاية موسم 2019، وخاض يورغن ستريبل تجربة قصيرة مع الجزيرة امتدت من يوليو 2019 وحتى أكتوبر من العام نفسه، قبل أن يعود كايزر في ولايته الثانية ويستمر مع الفريق لمدة 4 سنوات من 2019 إلى 2023 حقق خلالها لقب دوري أدنوك للمحترفين موسم 2020 ــ 2021 ولقب كأس السوبر عام 2021.

ويرغب الجزيرة في الظهور في الموسم المقبل بشكل مختلف وطموحات كبيرة بعدما واجه الفريق فترة صعبة في الموسم المنصرم الذي خرج خلاله خالي الوفاض، بعدما أنهى «فخر أبوظبي» دوري أدنوك للمحترفين في المركز الخامس، وغادر كأس مصرف أبوظبي الإسلامي من الدور نصف النهائي، وكأس رئيس الدولة من الدور ربع النهائي على يد الشارقة.

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