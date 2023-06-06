القيمة السوقية لدوري المحترفين ترتفع إلى 283 مليون يورو

المصدر: وام

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ارتفعت القيمة السوقية لأندية مسابقة دوري المحترفين بأكثر من 6 ملايين يورو، وذلك بعد 3 أسابيع من ختام الموسم الكروي للدوري الإماراتي 2022-2023، طبقا لموقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في أرقام واحصائيات اللاعبين.

و بلغت القيمة لأندية المسابقة مع إضافة الصاعدين الجديدين حتا والإمارات بدلا من الظفرة ودبا الهابطين لدوري الدرجة الأولى، 283.15 مليون يورو، مقابل 277.5 مليون يورو مع وجود ناديي الظفرة ودبا.

ويتصدر الشارقة قائمة أعلى فرق المسابقة قيمة سوقية بـ 40.03 مليون يورو، يليه العين بقيمة بلغت 32.96 مليون يورو، ثم الوحدة بقيمة 32.8 مليون يورو، وشباب الأهلي بقيمة 30.64 مليون يورو، والجزيرة بقيمة 24.34 مليون يورو، ثم الوصل سادسا بقيمة 22.99 مليون يورو.

ويأتي فريق بني ياس سابعا بـ 20.17 مليون يورو، ثم النصر ب 18.80 مليون يورو، واتحاد كلباء ب 17.15 مليون يورو، وعجمان ب 16.10 مليون يورو، ثم خورفكان ب 13.74 مليون يورو، والبطائح ب 10.66 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة السوقية لكل من حتا 2.17 مليون يورو، والإمارات 600 ألف يورو.

وعلى مستوى اللاعبين يتصدر باكو الكاسير لاعب الشارقة القائمة بـ7.50 مليون يورو، ويليه ماتيوس بيريرا لاعب الوحدة بـ7 ملايين يورو، ثم 6 ملايين يورو لكل من لاعب الشارقة ميراليم بيانيتش ولاعبي الوحدة جواو بيدرو، والآن ماركوس ولاعب العين لابا كودجو، وفابيو ليما لاعب الوصل، ويليهم سفيان رحيمي لاعب العين بـ5.5 مليون يورو.

وقال د. سليم الشامسي الرئيس السابق للجنة أوضاع اللاعبين باتحاد الإمارات لكرة القدم: "أتوقع أن تشهد القيمة السوقية لدوري أدنوك للمحترفين ارتفاعا كبيرا بعد إتمام التعاقدات خلال الميركاتو الصيفي الحالي".



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