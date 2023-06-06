الهولندي فرانك دي بور مدرباً للجزيرة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلن نادي الجزيرة تعاقده رسمياً مع الهولندي فرانك دي بور (53 عاماً) لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل خلفاً لمواطنه مارسيل كايزر، ويعدّ دي بور إحدى أساطير الكرة الهولندية، وسبق له قيادة فرق أياكس أمستردام وانتر ميلان وكريستال بالاس واتلانتا يونايتد، وفي تجربته الأخيرة قاد منتخب هولندا في الفترة من 2020 وحتى 2021، وحقق لقب الدوري الهولندي مع إياكس 4 مرات متتالية من موسم 2010 - 2011 وحتى 2013 - 2014، وكأس السوبر الهولندي 2013، وكأس أمريكا مع أتلانتا يونايتد عام 2019.

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