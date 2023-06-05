الصربي ميلوش مدرباً للوصل رسمياً

المصدر: دبي-علي شدهان

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أعلن الوصل رسميا، عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، تعاقده مع الصربي ميلوش ميلوييفيتش، مدربا لفريق النادي الأول لكرة القدم في الموسم الجديد، خلفا لنظيره الأرجنتيني خوان بيتزي.

ولم يوضح الوصل في بيانه المقتضب جدا، مدة العقد بين الطرفين، ولا قيمة العقد المالية.

ويشتهر ميلوش "40 عاما" بأسلوب لعبه الدفاعي، والذي جعل من فريقه الأخير، النجم الأحمر الصربي، من بين الفرق الأقوى دفاعيا، صربيا وأوروبيا عموما، وهو ما جذب الوصلاوية نحو مدرب فريقهم الجديد.

ولم يسبق لميلوش العمل في الإمارات أو في الخليج العربي مع أي من فرق المنطقة، ما يجعل من صفقة التعاقد معه، بوابة ودافعا للمدرب لتسجيل نجاح خارجي مع فريق متعطش جدا لاحراز الألقاب، والعودة إلى منصات التتويج بعد فترة انقطاع طويلة.

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