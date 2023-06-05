قميص الوصل يسعد والدة ديالو

المصدر: (دبي - علي شدهان)

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قدم الإيفواري ادامو ديالو، نجم هجوم فريق الوصل الأول لكرة القدم، في فئة «المقيم»، قميص «الإمبراطور»، هدية لوالدته في يوم عيد ميلادها، في بادرة تعكس تعلق اللاعب بفريقه الذي بدأ يسجل معه أولى خطوات الشهرة والنجومية في عالم الساحرة المستديرة. وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي صورة معبرة تجمع ديالو بوالدته وهي سعيدة بقميص الوصل، وهما في غرفة تضم محتويات معيشية بسيطة جداً.

ومنذ تعاقده في مارس الماضي، قدم ديالو «20 عاماً»، مستويات مميزة مع الوصل، في مبارياته الـ10 التي خاضها بقميص «الإمبراطور» في الموسم الماضي، وبدقائق لعب بلغت ما مجموعه 654 دقيقة، موزعة على 7 مباريات في دوري أدنوك للمحترفين، وسجل خلالها 4 أهداف، و3 مباريات في دوري تحت 21 عاماً، ونجح بتسجيل هدفين فقط.

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