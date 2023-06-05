الشارقة يقترب من التجديد لكوزمين

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

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اقترب الشارقة من تجديد عقد المدرب الروماني كوزمين أولاريو، ليواصل مشواره للموسم الثالث على التوالي، مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، حيث تضاءلت احتمالات مغادرته للنادي، على خلاف تصريحاته السابقة بعد نهاية الموسم، بخصوص حالته الصحية، حيث شعر المدرب بالاطمئنان، وفقاً لمصادر مطلعة في النادي.

لمسات

ويتوقع وضع اللمسات الأخيرة لتجديد عقد المدرب خلال الساعات المقبلة، بذات الشروط التي عمل بها منذ نوفمبر 2021.

مفاوضات

وبدأت شركة كرة القدم في نادي الشارقة خلال الأيام الماضية، التفاوض مع لاعبين رشحهم كوزمين، ليكونوا ضمن قائمة الفريق، وهو الأمر الذي يؤكد على التنسيق بين النادي والمدرب في التحضيرات للموسم الجديد، ويشير إلى استمرار كوزمين، خاصة أن النادي يلبي له كل مطالبه في ملف انتدابات اللاعبين على مستوى المواطنين والأجانب.

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