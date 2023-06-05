«المحترفين» تطمئن على جاهزية نادي الإمارات

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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قام وفد من رابطة المحترفين، يضم ممثلين عن مختلف الإدارات والأقسام، بزيارة إلى نادي الإمارات، لمناقشة المتطلبات الخاصة بمسابقات المحترفين، وإجراء التعديلات المطلوبة قبل انطلاق الموسم الجديد، وفق فترة زمنية كافية، وقام وفد الرابطة بجولة ميدانية في الملعب ومرافق النادي، للتأكد من جاهزيتها، والعمل على تطويرها، مؤكداً الحرص على دعم مشاركة «الصقور» في الدوري.

استقبل وفد الرابطة يوسف البطران رئيس مجلس الإدارة، وعبد الله إبراهيم الطويل نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم، وثاني جمعة عضو مجلس الإدارة.

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