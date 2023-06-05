5 بطولات تنتظر شباب الأهلي في الموسم الجديد

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي 5 بطولات في الموسم المقبل، وتتضمن بطولة دوري أبطال آسيا، التي يبدأها «فرسان دبي» بمواجهة العهد اللبناني في الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال آسيا، ويصعد الفائز منهما للقاء العربي القطري في الدور التمهيدي الثاني، ويتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات، الذي تأهل له مباشرة العين، فيما يلتقي الشارقة مع الوحدات الأردني في الدور التمهيدي الأول، ويصعد الفائز للقاء الوكرة القطري، ويتأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات.

كما يدخل «فرسان دبي» الموسم المقبل مدافعين عن درع دوري أدنوك للمحترفين، الذي حصلوا عليه في الموسم المنتهي، وأهلهم ذلك إلى لقاء الشارقة على كأس السوبر، في مباراة يتوقع إقامتها مطلع الموسم، ويسعى شباب الأهلي إلى استعادة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بعد الخروج من دور الثمانية في النسختين الأخيرتين.

صفحة

على جانب آخر، بدأت إدارة نادي شباب الأهلي في فتح صفحة الموسم المقبل 2023 - 2024، بعدما هدأت احتفالات التتويج بدرع دوري أدنوك للمحترفين، والاستقرار على رحيل المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم، وانتظار وصول المدرب الصربي ماركو نيكوليتش، أواخر يونيو الجاري، لبدء عمله في قيادة الفريق المنتظر تجمعه لمدة أسبوعين داخل الدولة، قبل السفر إلى المعسكر الأوروبي الجاري ترتيبه حالياً مع المدرب الجديد.

ملف

في الوقت نفسه، تسعى شركة شباب الأهلي لكرة القدم للتعاقد مع مهاجم أجنبي على مستوى عالٍ، لسد ثغرة رأس الحربة التي كان يعاني منها الفريق في ظل الإصابات المتكررة التي عانى منها البرازيلي المقيم أيغور جيسوس في الموسم المنتهي، وذلك مع استقرار إدارة النادي على بقاء الأرجنتيني كارتابيا، ليكون أول المحترفين الأجانب في صفوف الفريق في الموسم المقبل، مع عودة السوري عمر خربين إلى الوحدة مع نهاية فترة إعارته، وعدم وضوح الصورة حول مستقبل الأوزبكي عزيز غانييف، والإيراني أحمد نور الله، بعد نهاية عقدهما مع الفريق، وتلقي نور الله عرضاً جيداً آخر للعب مع أحد الأندية الإماراتية.

أفضلية

كان شباب الأهلي قد فرض أفضليته في مسابقات المحترفين في الموسم المنتهي بعدما توج بدرع الدوري للمرة الثامنة في تاريخ النادي، والأولى منذ آخر تتويج موسم 2015 - 2016، بعدما خاض 26 مباراة، وحقق الفوز في 17، وتعادل في 6، مقابل خسارة 3 مباريات، وسجل خط هجوم الفريق 53 هدفاً، مقابل 25 هدفاً ولجت شباكه ليكون ثاني أقوى خط دفاع، وتصدر كارتابيا قائمة هدافي الفريق برصيد 11 هدفاً، كما احتفظ شباب الأهلي بدرع دوري المحترفين تحت 21 عاماً للموسم الثالث على التوالي، بوصوله إلى 61 نقطة، وأصبح في المركز الثاني في قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب المسابقة، التي يتصدرها العين برصيد 7 ألقاب، آخرها في موسم 2018 - 2019.

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