«كأس الملك سلمان» تفرض الإعداد المبكر على الوحدة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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فرض موعد نهائيات كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي يشارك بها الوحدة ممثلاً عن الكرة الإماراتية، بدء العنابي برنامج إعداده للموسم الجديد مبكراً من أجل خوض مباريات البطولة التي يخوض غمارها للمرة الثانية في تاريخه.

وتقام نهائيات كأس الملك سلمان للأندية «البطولة العربية» في الفترة من 20 يوليو إلى 6 أغسطس المقبلين في مدن الطائف والباحة وأبها بالمملكة العربية السعودية بمشاركة 16 فريقاً تم تقسيمها إلى 4 مجموعات. ويلعب الوحدة في المجموعة الرابعة إلى جانب الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والمتأهل من نواذيبو الموريتاني والكويت الكويتي، وإن كان الأخير الأقرب للصعود بعد فوزه خارج أرضه في الذهاب 2 - 1.

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وحددت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة موعداً مبدئياً لبدء تجمع اللاعبين اعتباراً من 20 وحتى 25 يونيو الجاري بعد حصول اللاعبين على إجازة لمدة 3 أسابيع تقريباً عقب نهاية الموسم المحلي المنصرم، حيث ينتظر إجراء الفحوصات الطبية لمدة يومين أو ثلاثة على أقصى تقدير، يغادر بعدها الفريق إلى معسكر خارجي، وحتى العودة قبل البطولة بأيام.

ووضعت إدارة الفريق النمسا مقترحاً لإقامة المعسكر الخارجي للوحدة استعداداً للبطولة وللموسم المقبل، ولكن لم يتم الاستقرار بشكل نهائي على المعسكر، إذ من المنتظر أن تتضح الصورة النهائية بخصوص برنامج الإعداد والمعسكر خلال الأيام القليلة المقبلة.

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