الوحدة يفاوض الأرجنتيني جوانكا

المصدر: (أبوظبي- محمد صادق)

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دخل فريق الوحدة في مفاوضات مع الأرجنتيني كريستيان جوانكا، لاعب وسط الشباب السعودي «30 عاماً»، وسبق أن لعب جوانكا مع العين على سبيل الإعارة بالموسم الماضي

وشارك مع «الزعيم» في 25 مباراة في الدوري، سجل خلالها 8 أهداف، وكان لعب 29 مباراة مع الشباب بالدوري السعودي في الموسم الأخير ، وسجل 13 هدفاً.من جهة أخرى أكدت وسائل إعلام برازيلية رغبة نادي بوتافوجو في التعاقد مع جواو بيدرو، هداف الوحدة، مشيرة إلى أن النادي لا يزال مهتماً بضم اللاعب، واستفسر مجدداً عن مطالب الوحدة المالية.

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