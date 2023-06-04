النصر يدخل مرحلة الصــربي غوران رسمياً

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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دخل نادي النصر مرحلة الصربي غوران توفيغدزيتش، بعد إنهائه إجراءات التعاقد معه رسمياً، أول من أمس، لمدة موسمين، خلفاً لمدربه السابق الكرواتي غوران توميتش.

ويتسلم غوران، المدرب السابق لعجمان، غداً ملف إعداد الفريق للموسم الجديد، وترتيبات المعسكر المقررة إقامته في هولندا أو النمسا في منتصف شهر يونيو المقبل. وأصبح غوران ثاني مدرب صربي يقود النصر في زمن الاحتراف، بعد مواطنه ايفان يوفانوفيتش، وستكون تجربة النصر هي السادسة له مع الأندية الإماراتية.

حيث سبق له تدريب اتحاد كلباء في موسم 2016 - 2017، وبني ياس (2017 - 2018)، وخورفكان (2019 - 2020)، والفجيرة (2020 - 2021) وعجمان (2021 - 2023).

وتعول إدارة النصر على المدرب الجديد لإعادة «العميد» إلى وضعه الطبيعي، والمنافسة على المراكز الأولى، بعدما واجه العديد من الصعوبات في الموسم الحالي.

وبغلق ملف المدرب توجه إدارة النصر تركيزها لاستكمال ملف اللاعبين الجدد الأجانب والمواطنين، وتجديد بعض العقود المنتهية على غرار حارس المرمى عبد الله التميمي، الذي قدم مستويات جيدة في المباريات، التي شارك فيها بدلاً عن الحارس الأول أحمد شمبيه.

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