عيد باروت مديراً فنياً لفريق الجزيرة الحمراء لموسمين

المصدر: رأس الخيمة - محمد فضل

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أعلن نادي الجزيرة الحمراء التعاقد مع المدرب الوطني عيد باروت مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسمين.

وتم الكشف عن التعاقد خلال مؤتمر صحافي بمقر النادي أول من أمس، بحضور سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، وعلي الغزالي، نائب الرئيس، وعبدالناصر الشامسي، الأمين العام، وحسن الزعابي، المشرف العام على الفريق الأول، ومحمد النقبي، مدير الفريق، وقام سيف الزعابي بتوقيع العقد مع عيد باروت، متمنياً له التوفيق بتحقيق الآمال وطموحات الجماهير.

ورحب سيف الزعابي بالمدرب الوطني عيد باروت، مؤكداً أنه اسم غني عن التعريف، وليس غريباً على النادي، حيث سبق له تدريب الفريق في بداية مشواره التدريبي، ويعتبر مكسباً كبيراً؛ كونه من المدربين أصحاب الخبرة في دورينا.

مبيناً دعم مجلس الإدارة له في مهمته الجديدة مع الفريق، وثقة مجلس الإدارة كبيرة في قدراته على قيادة الفريق وتطويره ليكون من الفرق التي لديها القدرة على المنافسة في دوري الأولى، كما تمنى الزعابي له التوفيق والنجاح في مهمته.

تحدٍّ

وأعرب عيد باروت عن شكره لمجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء، على الثقة وأكد أنه ليس غريباً عن النادي، حيث سبق له تدريب الفريق في بداية عمله، وكان فاتحة خير بمشواره التدريبي وقيادة العديد من الفرق الكبيرة، وقال : أعود إلى تدريب الجزيرة الحمراء في تحدٍّ جديد، وفي موسم مختلف؛ نظراً لقوة المنافسة.

كما أن الفريق يملك عناصر جيدة، ويسانده طموح وتطلعات مجلس الإدارة وجماهير النادي، وأتمنى أن تكلل الجهود بالنجاح.وأشار باروت إلى أنه أشرف على عدة فرق وتولى قيادة الظفرة، كأول مدرب وطني في دوري المحترفين، ثم توالت محطاته التدريبية مع فرق أندية النصر والوصل والإمارات والفجيرة، ثم العودة للبداية بقيادة فريق الجزيرة الحمراء.

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