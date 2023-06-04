المدرب الجزائري بومضل مستمر مع «مصفوت»

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

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أكد أحمد سعيد الكعبي، رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، أنه دعماً لاستقرار الفريق الأول لكرة القدم، قرر مجلس الإدارة تجديد عقود الجهاز الفني بقيادة المدرب الجزائري فؤاد بومضل، وأيمن نوادري مدرب اللياقة، إضافة إلى قرار تجديد عقود عدد من اللاعبين الإماراتيين والأجانب، كما أثنى رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت على أداء فريقه، الذي أنهى مباريات دوري الدرجة الأولى في المركز الرابع برصيد 56 نقطة، كأعلى رصيد يحصل عليه الفريق منذ تأسيس النادي، مشيراً إلى أن ما قدمه الفريق هذا الموسم وجد الإشادة والتقدير من كل المحللين والمراقبين، كما أوضح الكعبي أن مصفوت ينتظر روزنامة الموسم الجديد لكي يقرر بشأن بداية التجمع الداخلي وتحديد وجهة وزمان المعسكر الخارجي.

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