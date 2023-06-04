راشد عيسى: تجربة حتا انطلاقة جديدة في مسيرتي

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد راشد عيسى، لاعب نادي حتا، أن تجربة الصعود إلى دوري المحترفين تشكل انطلاقة جديدة في مسيرته الكروية، التي شهدت الكثير من الصعوبات والتحديات، بسبب إجرائه 3 عمليات جراحية على مستوى الرباط الصليبي، عادّاً تجربته مع الإعصار من أفضل التجارب التي خاضها في مشواره الكروي، خصوصاً أنها توجت في النهاية بتحقيق الصعود إلى دوري المحترفين.

وبدأ عيسى (33 عاماً) مسيرته الكروية مع نادي الوصل قبل أن ينتقل في سنة 2015 إلى العين، الذي لعب له مدة موسمين قبل أن يخوض تجربة أخرى مع النصر ثم خورفكان، ومنه إلى النادي العربي وصولاً إلى حتا في الموسم الحالي.

وقال: أطمح أن أقدم مستوى يعكس إمكاناتي الحقيقية في الموسم الجديد، وأستعيد الصورة القديمة التي كنت عليها قبل الإصابة، لقد بذلت الكثير من الجهود وأشعر بأنني على الطريق الصحيح، ومستواي في تحسن مستمر، وأشكر فريق حتا الذي منحني ثقته. وقال عيسى إن الإعصار يملك كامل الحظوظ للبقاء في دوري المحترفين في الموسم المقبل، وخاصة أنه يملك مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة، إضافة إلى تجارب الفريق السابقة في المحترفين التي تعلم منها الكثير من الدروس. وبشأن تجديد التجربة مع الإعصار في الموسم المقبل، أوضح عيسى أن عقده ينتهي نهاية الموسم الحالي وأن كل الاحتمالات ممكنة بخصوص مستقبله سواء بالاستمرار مع الفريق أو خوض تجربة جديدة.

تحديات

وأوضح عيسى أن أكبر التحديات التي واجهته في مسيرته الكروية كيفية العودة إلى الملاعب بعد إجراء 3 عمليات جراحية على مستوى الرباط الصليبي، وكان ذلك أصعب مرحلة عاشها في حياته، وقال: لم أتقبل ولو لحظة واحدة أن أكون بعيداً عن كرة القدم، تأثرت كثيراً بسبب الإصابات الثلاث، ولا أستطيع وصف ما كنت أشعر به من حزن نتيجة التفكير في أن مسيرتي الكروية يمكن أن تنتهي مبكراً، ربما ذلك منحني قوة أكثر حتى أتغلب على هذه الصعوبات وأتحلى بطاقة إيجابية، وأنا سعيد بتقديم مستويات جيدة في الموسم الحالي، وكنت مساهماً بشكل فاعل في عودة حتا إلى دوري المحترفين على الرغم من البداية غير الموفقة.

وعن أبرز المحطات في مسيرته الكروية قال عيسى: وسط ما واجهته من صعوبات في مشواري الكروي بسبب الإصابة، لدي كذلك العديد من اللحظات السعيدة التي عشتها مع الأندية التي لعبت فيها، لا أخص واحداً بعينه، ولكن عموماً أنا أدين للوصل الذي انطلقت منه ولبقية الأندية التي احتضنتني بعد ذلك، أعتقد أن الإصابة شكلت نقطة تحول في مسيرتي الكروية، وحالت من دون الحصول على المكانة التي أستحقها، أحاول تعويض ما فاتني وأبذل المزيد من الجهود حتى ألعب مرة أخرى في دوري المحترفين.

وبشأن رأيه في فريقه الأول الوصل في الموسم الحالي، قال عيسى: قدم الوصل مستويات جيدة، ويجب أن يحافظ على المكتسبات التي حققها، لقد أظهر مستواه الحقيقي وكونه من الفرق القادرة على المنافسة على اللقب، وأتمنى أن ينجح في ذلك قريباً، يملك جمهوراً من ذهب، وهذا عامل قوة تفتقده بعض الفرق الأخرى.

وأكد عيسى أن الوصل سيكون أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في الموسم الجديد في حال حافظ على مستواه الحالي وتدارك بعض النقائص التي حالت من دون استمراره في المقدمة قبل نهاية الموسم بجولات قليلة، مشيراً إلى أن الخبرة التي اكتسبها ستساعده على المضي قدماً في المنافسة على اللقب والظفر به.

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