البرازيلي كايو زاناردي مدرباً لعجمان

المصدر: (عجمان - ياسر قاسم)

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وقعت إدارة نادي عجمان عقداً مع البرازيلي كايو زاناردي لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم خلفاً للصربي غوران. وبدأ كايو مسيرته التدريبية في الإمارات بنادي النصر.

حيث عمل مدرباً للفريق الأول في موسم 2018 - 2019 ثم انتقل لنادي خورفكان في موسم 2020 واستمر مع الأخير حتى انتقل لتدريب فريق البطائح في الموسم 2022 - 2023. وعبر كايو عن سعادته بثقة مجلس إدارة النادي مؤكداً عزمه على أن يكون الموسم المقبل متميزاً مع الفريق. وشهد توقيع العقد ماجد المزروعي عضو مجلس الإدارة مشرف الفريق الأول وأحمد البلوشي إداري الفريق الأول.

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