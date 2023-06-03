دبي تجذب نجوم الرياضة للإقامة و«البيزنيس»

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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ترسخ دبي مكانتها وجهة مهمة للشركات العالمية والنجوم في مختلف المجالات، وشهدت الفترة الماضية إقبالاً كبيراً من العديد من المؤسسات والهيئات والشركات للقيام بأنشطتها وسط معالم دبي الساحرة، واستغلال الإمكانات التي تمنحها من أجل التسويق لمنتجاتها.

وأصبحت «دانة الدنيا» مقراً للعديد من مشاهير نجوم الرياضة، من خلال الزيارات المتعددة، والإقامة والاستثمار في مجال العقارات، وكرة القدم، مثل الأكاديميات ومدارس الكرة وتسويق اللاعبين، ويدير الإسباني ميشيل سلغادو أكاديمية رياضية في دبي، وافتتحت الفرنسية ماريون بارتولي بطلة «ويمبلدون 2013»، أكاديمية للتنس.

كما يقوم عدد من النجوم العالميين بأنشطة تسويقية وتصوير إعلانات في دبي، ووجد النجوم في دبي كل ما يحقق النجاح بفضل مقومات الحياة الآمنة والصحية، والبنية التحتية العالمية، وشفافية التشريعات والقوانين، ما يضمن نجاح استثماراتهم. واختار عدد من لاعبي ولاعبات التنس وغيرها من الألعاب، دبي مقراً للإقامة لفترات مختلفة، ومنهم الأسطورة السويسري روجر فيدرر الذي يعشق شهور الشتاء في المدينة.

كما يقيم في دبي، عدد من لاعبات التنس، ومنهن الإسبانية باولا بادوسا، والهندية سانيا ميرزا، والفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، والروسية أناستازيا بافليوشنكوفا، والكازاخية أيلينا ريباكينا، والروسية فيرا زفوناريفا، والصربية إيلينا يانكوفيتش، إضافة إلى الملاكم السابق أمير خان.

ووصل إلى دبي مؤخرا الأسطورة روجر فيدرر، وفيكتوريا فارغا، عارضة الأزياء السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، وزوجة الإيطالي غراتسيانو بيلي مهاجم ساوثهامبتون السابق.

وقام فيدرربتصوير عدد من الإعلانات، بعد زيارة خاطفة إلى رومانيا لتصوير إعلان لإحدى شركات السيارات الألمانية، وأوضح موقع «سبورترو»، أن زيارة فيدرر إلى رومانيا، استغرقت بضع ساعات فقط، وغادرها في اليوم نفسه إلى دبي، ليواصل تصوير إعلانات أخرى.

من ناحية احرى كشفت صحيفة «ذا صن»، عن انتهاء زيارة فيكتوريا فارغا «31 عاماً»، إلى دبي لعدة أيام لقضاء إجازة، وتصوير إعلانات ترويج لماركة ملابس السباحة التي شاركت في تأسيسها عام 2021، ورافقها في الرحلة، زوجها بيلي. وأشارت الصحيفة إلى أن فيكتوريا، أبدت انبهارها بالأجواء الرائعة في دبي وقامت بمشاركة صورها في دبي مع أصدقائها عبر «إنستغرام»، حيث يوجد لديها 600 ألف متابع.

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