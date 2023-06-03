توزي.. ذكريات سعيدة مع النصر

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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استعاد البرتغالي توزي ذكرياته السعيدة وأبرز المحطات في مسيرته مع النصر وبعض اللحظات الجميلة مع أسرته في دبي طيلة المواسم الأربعة التي قضاها مع الفريق، وذلك بعد مغادرته رسمياً «العميد» بنهاية الموسم الحالي.

ونشر توزي مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو على حسابه في «إنستغرام»، التي تبرز تألقه مع «العميد» ومساهماته في عدد من الانتصارات التي حققها مع الفريق وتتويجه بكأس رابطة المحترفين في موسم 2019 - 2020، كما أعاد توزي نشر بعض الصور وهو يقضي أوقاتاً جميلة وممتعة مع أصدقائه وأسرته في بعض الأماكن السياحية في دبي مثل الصحراء، وشاطئ كايت بيتش.

وتعكس صور توزي الأجواء الممتازة التي عاشها خلال تجربته مع النصر وعشقه الكبير لدبي التي ارتبط بها بشكل قوي، خصوصاً أنها شهدت ميلاد ابنه غوستافو قبل 3 سنوات، وفي صورة أخرى يظهر فيها اللاعب البرتغالي مع المهاجم الإسباني ألفارو نيغريدو، الذي يعتبر أحد أبرز اللاعبين الذين حملوا قميص النصر وهو أحد أبرز أصدقاء توزي.

وشارك توزي مع النصر في 104 مباريات في مختلف المسابقات سجل فيها 37 هدفاً ولعب 24 تمريرة حاسمة، وحقق مع الفريق كأس رابطة المحترفين في موسم 2019-2020 وبلغ معه 3 نهائيات (كأس رابطة المحترفين مرتين، ونهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة مرة واحدة).

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