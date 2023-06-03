مان سيتي ويونايتد.. ديربي ساخن على كأس إنجلترا اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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يلتقي في السادسة مساء اليوم «بتوقيت الإمارات» باستاد ويمبلي في لندن، فريقا مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في ديربي تاريخي بنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أقدم بطولة كروية في إنجلترا، وتحظى المواجهة باهتمام بالغ على كل المستويات الفنية والجماهيرية.

ويلتقي الفريقان للمرة الأولى في نهائي البطولة، وتمثل المواجهة بينهما واحدة من أبرز وأهم مباريات «الديربي» في عالم كرة القدم، خصوصاً في السنوات الأخيرة التي توج فيها مانشستر سيتي بالعديد من البطولات، وحقق فيها طفرة هائلة على المستويين المحلي والأوروبي، وسبق لمانشستر سيتي الفوز بلقب الكأس 6 مرات مقابل 12 مرة لـ«يونايتد»، فيما يستحوذ أرسنال على الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب برصيد 14 لقباً.

ويسعى مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد للفوز باللقب الثاني له في الموسم الحالي، حيث أحرز مان سيتي لقب الدوري الإنجليزي للموسم الثالث على التوالي والخامس له في آخر 6 مواسم.

وتوج مانشستر يونايتد بلقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، ويتطلع كل منهما إلى إنجاز تاريخي ويأمل «القمر السماوي» التتويج باللقب ليكون خطوة جديدة على طريق تحقيق الثلاثية التاريخية دوري وكأس إنجلترا ودوري أبطال أوروبا، حيث لم يسبق له الفوز بهذه الثلاثية في موسم واحد من قبل.

وسيخوض مان سيتي نهائي دوري أبطال أوروبا في 10 الجاري أمام إنتر ميلان الإيطالي في مدينة إسطنبول التركية.

وفي المقابل، يطمح مانشستر يونايتد إلى الفوز بلقب كأس إنجلترا، لتكون المرة الأولى في تاريخه التي يحرز فيها ثنائية «الكأس» بإنجلترا في موسم واحد.

فوز

وتبادل قطبا مانشستر الفوز على ملعبيهما في مباراتيهما بالدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث فاز مانشستر سيتي 6 - 3 باستاد «الاتحاد» وتغلب «يونايتد» على جاره 2 - 1 في المباراة الثانية على استاد «أولد ترافورد».

ويطمح الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مان سيتي، للفوز بكأس إنجلترا للمرة الثانية، وأن يكون اللقب الـ13 له مع الفريق في مختلف البطولات على مدار 7 سنوات، فيما يطمح الهولندي إيريك تن هاج مدرب يونايتد، إلى الفوز بلقبه الأول في كأس إنجلترا والثاني مع «يونايتد» في مختلف البطولات.

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