المنصة الرقمية هاجس «الأولمبية» والاتحادات

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصلت اللجنة الأولمبية اجتماعاتها التنسيقية مع الاتحادات للتعريف بجميع المميزات والخدمات التي تقدمها المنصة الرقمية للجنة الخاصة بالتسجيل في البطولات والمشاركات الرياضية، وتسعى اللجنة إلى تحقيق أهداف المنصة وتتضمن تأسيس نظامي رقمي لتسجيل المشاركات في الدورات الرياضية التي تندرج تحت مظلة اللجنة الأولمبية، وتسهيل وتسريع إجراءات تسجيل اللاعبين المشاركين في الدورات، وإحكام عمليات التسجيل من خلال معايير محددة، وتطبيق نظام الحوكمة.

تشمل أهداف المنصة الرقمية بناء نظام حديث يعتمد على أطر الحماية القانونية ذات العلاقة بحقوق الأطراف المعنية، والمتابعة الفنية لأداء لاعبي الاتحادات في البطولات المؤهلة للألعاب الأولمبية، وأكد محمد بن درويش المدير التنفيذي للجنة أن المنصة الرقمية خطوة مهمة تؤسس لوجود قاعدة بيانات مستدامة، تلبي جميع الاحتياجات وتوفر الجهد والوقت .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز