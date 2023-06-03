ملتقى المديرين التنفيذيين يستعرض حوكمة الأندية المحترفة

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس دبي الرياضي أمس ملتقى المديرين التنفيذيين لشركات كرة القدم تحت عنوان «زيادة القيمة في صناعة كرة القدم»، وأقيم الملتقى في إطار تنفيذ خطته الاستراتيجية في الجانب المتعلق بتطوير كرة القدم بأندية دبي، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام، وتحدث فيه جويدو فينجا الرئيس التنفيذي السابق لنادي روما الإيطالي.

وشارك في الملتقى المديرون التنفيذيون لشركات كرة القدم بأندية دبي، والمديرون الرياضيون والفنيون ومديرو الفريق الأول ومديرو الأكاديميات ومسؤولو الاحتراف والتسويق والاتصال والاستثمار في أندية دبي.

وأهدى سعيد حارب إلى جويدو فينجا كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

حوكمة الأندية

وتحدث جويدو فينجا عن حوكمة الأندية المحترفة والكفاءة المالية لها، وكيفية وضع خطط التسويق والأنشطة التجارية، والتصرف في أصول النادي، وأنماط ملكية الأندية، كما تحدث عن كفاءة الأداء الرياضي واستراتيجية إدارة المواهب، ومراحل بناء الفريق، ودور المدير الرياضي، وعناصر نجاح أكاديميات كرة القدم.

واستعرض أنماط ملكية الأندية في مختلف دول العالم وأعطى نماذج على ذلك من أشهر الأندية العالمية ذات الطبيعة الاستثمارية، حيث توجد أندية ذات ملكية خاصة بالكامل مثل ليفربول ، وأندية أخرى ذات ملكية جزئية للقطاع الخاص مع جزء من الأسهم مدرج بشكل عام مثل مانشستر يونايتد.

وأشار جويدو فينجا عن وجود أندية خاضعة للأسهم الذهبية، ويكون القرار فيها خاضعاً للملكية الخاصة من المستثمرين، إلى جانب امتلاك اتحاد المشجعين حق النقض على القرارات الرئيسية، ومن أمثلة ذلك نادي ساف البرازيلي، كما يوجد نموذج لأندية مملوكة بنظام (50 + 1) ويحصل فيها المشجعون على أغلبية في حق التصويت على القرارات، مثل نادي باير ليفركوزن الألماني.

وفي النموذج الخامس تكون الأندية مملوكة بالكامل للاتحادات التي يقودها المشجعون من الأعضاء الذين يدفعون رسوم العضوية السنوية للنادي، مثل فريق بالميراس البرازيلي.

وأكد جويدو فينجا أن كرة القدم تمثل الشغف والرغبة في النجاح، وأن الاستثمار في كرة القدم لا ينحصر في الجانب المادي واستعراض الأداء الفني للاعبين فقط إنما هو حياة اجتماعية كاملة، إذ لابد من وضع الجانب المجتمعي والجماهيري في مقدمة أولويات التخطيط لكي يتمكن النادي من تحقيق التطور والوصول إلى النجاح الحقيقي وأكد إنه شاهد هذا الجانب في الإمارات .

حيث يوجد اهتمام وعناية كبيران بأفراد المجتمع، خاصة في شهر رمضان.

وعاش جويدو فينجا عاش فترة في دبي جعلته يفكر في إطلاق برنامج لتطبيق منهجية الأندية الإيطالية على أندية دبي.

تطور

وأوضح جويديو فينجا أن تطور النادي مرتبط بالتفاعل الجماهيري معه، لذلك على الأندية أن تشارك قراراتها مع جمهورها لكي تزيد من التفاعل الجماهيري معها وتزيد من روح الانتماء لديهم ،يكون النادي والجمهور مترابطين كعائلة بشرط الا يصل التشجيع إلى مرحلة التعصب السلبي .

4 عناصر

وقال جويدو: يجب على المؤسسات الرياضية أن تعمل على تحقيق معادلة النجاح وهي مكونة من أربعة عناصر لابد أن تكون متكاملة على حد سواء لكي تستمر الأندية في التطور وتحقيق الاستدامة، وهذه العناصر هي الاستثمار والتسويق أو الترويج وانتماء الجمهور والأداء الفني للاعبين، كما أن هناك عوامل رئيسية تساعد على تحقيق ذلك وهي فلسفة كرة القدم، وتحسين المنشآت، والتعليم.

وينظم مجلس دبي الرياضي أكثر من 28 ملتقى وورشة عمل دولية ومحلية سنوياً، إضافة إلى العديد من بطولات المراحل السنية في مختلف الألعاب .

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