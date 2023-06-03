بني ياس.. دماء جديدة في الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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يستعد بني ياس لإجراء تغييرات كبيرة على مستوى اللاعبين الإماراتيين في الفريق الأول لكرة القدم، وضخ دماء جديدة استعداداً للموسم المقبل.

وذلك من أجل تصحيح المسار، والظهور بصورة مغايرة عن التي ظهر عليها السماوي الموسم الماضي.

وتتجه النية داخل إدارة شركة كرة القدم بنادي بني ياس للاستغناء عن 8 لاعبين وعدم تجديد عقودهم والسعي لإبرام تعاقدات جديدة تسمح للفريق العودة بشكل أفضل الموسم المقبل.

وانتهت بنهاية الموسم الماضي عقود 8 لاعبين مواطنين في بني ياس وهم: الحارس محمد خلف، محمد حمدان الزعابي، عامر عبد الرحمن، شاهين سرور، محمد كمعس، محمد راشد الحمادي، عيسى المازمي، وأحمد ربيع.

وأفادت مصادر أن إدارة السماوي في طريقها لعدم التجديد لهذا العدد من اللاعبين عقب انتهاء عقودهم، إضافة إلى عدم الرغبة في التجديد للجناح الأيمن خليل إبراهيم الذي لعب في صفوف الفريق منذ الانتقالات الشتوية يناير الماضي وحتى نهاية الموسم معاراً من الوحدة، والذي انتهى تعاقده مع العنابي أيضاً بنهاية الموسم، مشيرة إلى أن المطالب المالية وراء اتخاذ قرار بعدم التجديد للاعب.

أهداف

وبدأ بني ياس في مناقشة ملفات فريق الكرة، حيث يسعى النادي إلى التعاقد مع مدرب جديد خلفاً للروماني دانييل إيسايلا الذي رحل عن الفريق عقب نهاية عقده، وذلك بعدما تولى القيادة الفنية لفريق الكرة في 3 مواسم، نجح خلالها في موسمه الأول في المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين، وأنهى موسم 2020 - 2021 في مركز الوصافة خلف الجزيرة.

كما يبحث النادي عن 3 لاعبين أجانب جدد بعد انتهاء إعارة البرازيلي رافائيل إلياس وعقد السنغالي أوبا نغيت، ورحيل الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز، فيما يتبقى في عقدي المدافع الصربي ساشا إيفكوفيتش، والأرجنتيني غاستون سواريز موسماً، مع احتمالات رحيل الأخير في ظل رغبة أكثر من ناد في الحصول على خدماته، وإمكانية عدم ممانعة بني ياس في رحيله في حال وصول عرض مناسب للنادي.

وأنهى بني ياس الموسم في المركز الـ11 في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 24 نقطة.

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